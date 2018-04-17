Сенаторы внесли в Госдуму поправки о запрете рекламы лекарств на телевидении

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, экс-замглавы Минздрава, сенатор Игорь Каграманян и сенатор Сергей Лисовский внесли в Госдуму поправки, запрещающие рекламу лекарств на телевидении, сообщает пресс-служба СФ.

В пояснительной записке парламентарии указывают, что уже существуют ограничения на рекламу лекарственных препаратов - отпускаемых по рецептам, а также содержащих наркотические или психотропные вещества.

Однако существующие частичные запреты, по мнению законодателей, не могут быть признаны достаточными. "Мотивация рекламодателя, как правило, далеко от заботы о здоровье пациентов. Компании заинтересованы в рекламе в телепрограммах вновь разработанных дорогостоящих лекарственных средств", - говорится в документе.

Зачастую подобная реклама заменяет для пациента врача, чем стимулирует самолечение, отмечают авторы инициативы. По их словам, рекомендуемые в рекламе препараты не учитывают индивидуальные особенности здоровья пациентов, наличие показаний и противопоказаний к применению для конкретных потребителей, и в результате прием нерекомендованных медикаментов может привести к побочным эффектам.

"Иностранные фармацевтические компании могут быть прямо заинтересованы в расширении рекламных бюджетов вне зависимости от пользы для пациентов, поскольку налоговое законодательство позволяет вычитать расходы на рекламу из налогооблагаемой базы", - заключают сенаторы.