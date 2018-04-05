Группа "Черкизово" застраховала почти 19 млн кур

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Группа "Черкизово" GCHE, один из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, застраховала более 18,73 миллиона кур на сумму в 1,47 миллиарда рублей, сообщает компания.

Куры застрахованы в компании "РСХБ-Страхование". Под страховой защитой находится птица Петелинской птицефабрики в Московской области, компании "Моссельпром" в Московской и Тульской областях, "ЛИСКо Бройлер" в Воронежской области и компании "Куриное царство" в Воронежской и Липецкой областях.

"Птица застрахована от рисков отчуждения, пожара, несчастного случая, удара молнии, взрыва, стихийных бедствий, заразных и незаразных болезней, отравлений и массовых отравлений, противоправных действий третьих лиц и нарушения электро-, тепло-, водоснабжения. Группа "Черкизово" уже более пяти лет страхует все поголовье птицы", - говорится в сообщении.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева контролирует 89,5% акционерного капитала компании, еще 8% "Черкизово" принадлежит испанской Grupo Fuertes.