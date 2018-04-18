Потенциально невыездными в РФ являются 6,7 млн должников

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Потенциально невыездными в РФ являются 6,7 миллиона человек или около 9% от экономически активного населения, сообщается в пресс-релизе микрофинансовой компании "Домашние деньги".

Отмечается, что в соответствии с федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" на границе остановят граждан, не исполняющих обязательств, наложенных на них судом. С 1 октября 2017 года был поднят порог по "невыездной сумме" с 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Из 2,5 миллиона должников, по которым вынесены и находятся на рассмотрении постановления о временном ограничении на выезд за границу, на банковские долги приходится около 42%, на МФО - не более 1,5%.

Компания поясняет, что зачастую злостный неплательщик МФО уже на этапе оформления займа принимает решение не платить по нему. При этом на момент возникновения просрочки у заемщика есть работа и заработок. Доля таких должников достигает 55% от всех дефолтных заемщиков.

"На сегодня в России чуть более 9 миллионов заемщиков (банки и МФО), имеющих просроченную задолженность более 90 дней. Из них у 75% долг превышает установленные законом 30 тысяч рублей, то есть в зоне "риска" находятся 6,7 миллиона человек или около 9% от экономически активного населения. Напомним, что за год количество потенциально невыездных снизилось на 12%, однако их количество сократилось в силу того, что полгода назад был поднят невыездной порог", - говорится в сообщении.

Из потенциально невыездных на долю должников МФО приходится не более 3-5%. Кроме того, в силу более низкого дохода заемщики МФО реже выезжают за границу, чем банковские клиенты, - как следствие, на них меньше оказывает влияние данная ограничительная мера. Согласно опросу компании, заемщики МФО выезжают за границу на отдых лишь в 20% случаев.

"Доля потенциальных невыездных должников у банков в разы превышает показатель МФО по совершенно объективным причинам. Так, например, средняя сумма потребительского кредита в банке составляет около 140 тысяч рублей, в МФО - около 10 тысяч рублей. Таким образом, средний чек в банке превышает МФО в 14 раз... По статистике, около 40% клиентов, имеющих просроченную задолженность перед кредитными организациями, после вынесения данного решения погашают свою задолженность. Еще 45% делают это за несколько дней перед выездом за границу", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора компании Андрея Бахвалова.