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Продажи французской Danone в I квартале выросли почти на 11%


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Французская компания-производитель молочной продукции Danone S.A. в первом квартале 2018 года увеличила объем продаж в годовом выражении на 10,8%, до 6,085 миллиарда евро, сообщается в официальном релизе компании.

Общий рост сопоставимых продаж Danone (like-for-like) при этом составил 4,9%. Продажи компании в Европе и Северной Америке выросли на 27%, до 3,311 миллиарда евро, в остальном мире составили 2,7 миллиарда евро, сократившись на 4%.

Таким образом, основной рост продаж пришелся на регион Европы и Северной Америки. "В регионе СНГ Danone зафиксировала значительный рост продаж благодаря усилению позиций своего бренда и ассортимента. В других регионах рост был в целом умеренным, несмотря на ожидаемый спад продаж более чем на 9% в Бразилии", - добавляет компания.

Компания также сообщила, что по итогам 2018 года ожидает роста прибыли на акцию более чем на 9% с 3,91 евро за акцию по итогам 2017 года. Danone также ожидает роста продаж и операционной маржи.

Французская компания Danone основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах мира, в России - с 1992 года. В ГК Danone в России входят 20 заводов, на которых производится продукция под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма" и другие.

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