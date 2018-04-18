Реализация проекта "Светофор" по маркировке продуктов начнется в начале лета

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Реализация проекта "Светофор" по трехцветной маркировке продуктов питания, которая будет делить их на три группы по полезным свойствам, начнётся в России в начале лета 2018 года, заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Проект "Светофор" предполагает цветовую индикацию продуктов питания с указанием содержания в них соли, сахара, жирных кислот.

"Вчера мы провели стартовое совещание по тому, как мы будем реализовывать уже согласованный проект "Светофор". Его реализация начнётся в начале лета 2018 года", - заявила она. Попова отметила, что производители будут делать пометки на продуктах добровольно.

Ранее в Роспотребнадзоре состоялась встреча Поповой и производителей пищевой продукции, а также представителей крупнейших торговых сетей.

Для производителей пищевой продукции по поручению Роспотребнадзора разработаны методические рекомендации по добровольной цветовой индикации продуктов, которая позволит потребителю сделать осознанный выбор.