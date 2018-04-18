Оборот ритейла в РФ в марте ускорил рост до 2% с 1,8% в феврале

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в РФ в январе-марте 2017 года увеличился на 2,2% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 7,047 триллиона рублей, в марте — на 2%, до 2,461 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе Росстата.

По сравнению с февралем оборот ритейла в марте увеличился на 8,4%.

Кроме того, Росстат уточнил динамику розничных продаж в РФ в феврале текущего года за счет уточнения респондентами ранее предоставленной оперативной информации. По данным статистической службы, оборот ритейла в феврале составил 2,263 триллиона рублей, что ниже показателя февраля 2017 года на 1,8%.

В марте оборот розничной торговли на 94,3% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 5,7%. В марте прошлого года эти доли составляли 93,9% и 6,1% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли в марте удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,7%, доля непродовольственных товаров — 51,3% (в марте прошлого года — 48,8% и 51,2% соответственно).