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Procter & Gamble купит подразделение Merck KGaA за 3,4 млрд евро


Компании / Фармацевтика / Потребительский рынок

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Американская компания Procter & Gamble (P&G), один из лидеров мирового рынка потребительских товаров, подписала соглашение с немецкой компанией Merck KGaA о покупке ее подразделения по производству безрецептурных препаратов (Consumer Health), говорится в сообщении P&G.

Стоимость сделки составит 3,4 миллиарда евро. P&G надеется завершить сделку в течение 2018-2019 финансового года после получения одобрения регулирующих органов.

Подразделение безрецептурных препаратов Merck KGaA производит более 900 препаратов и работает на территории 44 стран. В числе его крупнейших брендов - Називин и Фемибион.

Американская компания надеется, что это приобретение позволяет ей расширить бизнес в области безрецептурных препаратов. "Приобретение бизнеса Consumer Health компании Merck улучшит географический охват рынков безрецептурных препаратов P&G и увеличит портфель брендов на подавляющем большинстве из 15 крупнейших рынков данного направления", - отмечает компания.

Procter & Gamble была основана в 1837 году, базируется в американском штате Огайо. Компания специализируется на производстве товаров широкого потребления, ее продукция продается более чем в 70 странах. Среди самых известных брендов Procter & Gamble - стиральные порошки Tide и Ariel, серия средств для ухода за волосами Pantene, зубные пасты Crest и Blend-a-med. В России компания открыла свое представительство в 1991 году и сегодня продает на территории страны более 70 торговых марок.

История компании Merck KGaA насчитывает более 350 лет. Ее штаб-квартира находится в немецком городе Дармштадт. В Merck KGaA работают свыше 52 тысяч человек в 66 странах.

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