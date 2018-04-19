Чистая прибыль Novartis за I квартал выросла на 22%

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis по итогам первого квартала 2018 года выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,028 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Чистая прибыль в пересчете на одну акцию по итогам квартала составила 0,87 доллара против 0,7 доллара годом ранее. Чистые продажи Novartis за отчетный период увеличились в годовом выражении на 10%, до 12,694 миллиарда долларов.

Рост выручки компания объяснила успешными продажами препаратов Cosentyx и Entresto, что частично скомпенсировало негативный эффект от ценообразования и конкуренции на рынке дженериков. Компания также подтвердила прогноз на текущий год - Novartis по-прежнему ожидает роста чистых продаж на 1-6%.

"В этом квартале мы продолжили наше преобразование, чтобы стать компанией, больше ориентированной на медицину", - прокомментировал в релизе глава Novartis Васант Нарасимхан (Vasant Narasimhan).

В марте компания объявила о продаже GlaxoSmithKline plc (GSK) доли в их совместном СП безрецептурных препаратов за 13 миллиардов долларов. В начале апреля Novartis сообщила о покупке разработчика генно-терапевтических препаратов AveXis за 8,7 миллиарда долларов.

Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Компания ведет деятельность в 155 странах, в том числе в России.