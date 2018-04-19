Великобритания может запретить продажу ватных палочек и пластиковых трубочек‍

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. В правительстве Великобритании идет обсуждение возможнсоти введения в стране запрета на ватные палочки, а также на пластиковые трубочки для напитков и других одноразовых изделий из пластика. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Как стало известно изданию, такое заявление подготовила премьер-министр Британии Тереза Мэй для встречи глав правительств стран Британского содружества, которое состоится сегодня, 19 апреля.

Отмечается, что запрет будет вводится в рамках кампании по борьбе с загрязнением Мирового океана.

"Мы продвигаем вперед наши амбициозные планы по дальнейшему сокращению пластиковых отходов от трубочек, мешалок для напитков и ватных дисков", - цитирует газета заявление Мэй.

Британский министр окружающей среды Майкл Гоув в свою очередь заявил, что объем выброшенных в королевстве в Мировой океан пластиковых трубочек составляет 8,5 млрд штук ежегодно.

Правительство Великобритании намеревается выделить 61 млн фунтов стерлингов (около $86 млн) для развития новых технологий, которые решат проблему пластиковых отходов в королевстве.