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Великобритания может запретить продажу ватных палочек и пластиковых трубочек‍


Компании / Потребительский рынок
  • Способ подачи коктейля "Пина колада" и "Мартини"
    © flickr.com, Randy Robertson/TheCulinaryGeek

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. В правительстве Великобритании идет обсуждение возможнсоти введения в стране запрета на ватные палочки, а также на пластиковые трубочки для напитков и других одноразовых изделий из пластика. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Как стало известно изданию, такое заявление подготовила премьер-министр Британии Тереза Мэй для встречи глав правительств стран Британского содружества, которое состоится сегодня, 19 апреля. 

Отмечается, что запрет будет вводится в рамках кампании по борьбе с загрязнением Мирового океана.

"Мы продвигаем вперед наши амбициозные планы по дальнейшему сокращению пластиковых отходов от трубочек, мешалок для напитков и ватных дисков", - цитирует газета заявление Мэй.

Британский министр окружающей среды Майкл Гоув в свою очередь заявил, что объем выброшенных в королевстве в Мировой океан пластиковых трубочек составляет 8,5 млрд штук ежегодно.

Правительство Великобритании намеревается выделить 61 млн фунтов стерлингов (около $86 млн) для развития новых технологий, которые решат проблему пластиковых отходов в королевстве.

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