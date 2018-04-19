Philip Morris в I квартале снизил объем поставок сигарет в РФ на 13,9%

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) по итогам первого квартала 2018 года уменьшил объем поставок сигарет в Россию в годовом выражении на 13,9% - до 12,8 миллиарда единиц, говорится в отчетности компании.

Табачный рынок РФ, по оценке Philip Morris, по итогам квартала сократился на 8,3% - до 51,2 миллиарда единиц. Доля компании на рынке страны за отчетный период составляет 26,3%, снизившись на 1,1 процентного пункта в годовом выражении.

По словам главы компании Андре Каланцопулоса (Andre Calantzopoulos), компания будет с осторожностью оценивать ценообразование в России.

Чистая прибыль компании по всему миру по итогам первого квартала 2018 года снизилась на 2,1% год к году - до 1,556 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1 доллар против 1,02 доллара на акцию годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 98 центов за акцию. Выручка PMI за отчетный период выросла при этом на 11,3% - до 18,426 миллиарда долларов.

История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, торгующего турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании - Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament, Muratti, Virginia Slims и другие.