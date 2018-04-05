"Магнит" в I квартале снизил чистую прибыль по МСФО на 1,8%

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" MGNT в первом квартале 2018 года сократил показатель EBITDA по МСФО на 2,36% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 20,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль "Магнита" в первом квартале уменьшилась на 1,83% - до 7,405 миллиарда рублей. Выручка ритейлера в январе-марте увеличилась на 8,08% и составила 288,561 миллиарда рублей.

Валовая прибыль компании увеличилась на 2,98%, до 71,903 миллиарда рублей.

Валовая маржа в первом квартале сократилась на 1,23 процентного пункта, до 24,92%. Рентабельность по EBITDA уменьшилась на 0,76 процентного пункта, до 7,1%, чистая маржа составила 2,57%, что ниже показателя первого квартала 2017 года на 0,26 процентного пункта.

Операционная деятельность

Продажи сети "магазинов у дома", которые являются основным торговым форматом "Магнита", в первом квартале увеличились на 9,13%, до 215,3 миллиарда рублей, гипермаркетов - сократились на 2,7%, до 33,857 миллиарда рублей. Выручка магазинов косметики составила 21,075 миллиарда рублей, повысившись на 13,1% в годовом выражении, магазинов "Магнит Семейный" - 14,694 миллиарда рублей (рост на 6,04%).

В январе чистая розничная выручка "Магнита" увеличилась на 7,58% по сравнению с январем 2017 года и составила 91,649 миллиарда рублей. Рост продаж в феврале составил 6,27% (до 90,619 миллиарда рублей). В марте выручка ритейлера увеличилась на 9,09% - до 102,659 миллиарда рублей.

Продажи сопоставимых магазинов "Магнита" (like-for-like, LfL) в первом квартале 2018 года снизились на 3,65%. При этом средний чек уменьшился на 0,01%, а покупательский трафик сократился на 3,64%. В январе-марте ритейлер открыл 275 магазинов (с учетом закрытий), включая 158 "магазинов у дома".

Общее количество магазинов ритейлера на конец марта достигло 16,625 тысячи (12,283 тысячи "магазинов у дома", 242 гипермаркета, 210 магазинов "Магнит семейный" и 3,89 тысячи магазинов косметики). Общая торговая площадь в первом квартале выросла на 13,24% в годовом выражении - до 5,83 миллиона квадратных метров.

"Магнит" - один из ведущих продуктовых ритейлеров РФ. На конец декабря 2017 года его сеть насчитывала 16,35 тысячи магазинов. Центральный офис ритейлера находится в Краснодаре. В марте группа ВТБ закрыла сделку по покупке у основателя "Магнита" Сергея Галицкого 29,1% акций ритейлера, у предпринимателя осталось около 3% акций.