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"Магнит" может платить дивиденды в размере не менее 40% прибыли - гендиректор


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

 

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" MGNT может направлять на дивиденды не менее 40% чистой прибыли ежегодно, однако дивидендную политику предстоит переутвердить совету директоров ритейлера, заявил гендиректор "Магнита" Хачатур Помбухчан.

"Я продолжаю считать как генеральный директор, что мы должны будем пересогласовать дивидендную политику с советом директоров, переутвердить и продолжать выплачивать дивиденды в размере не менее 40% от чистой прибыли каждый год. Если совет директоров не будет против, я думаю, да, мы продолжим", - сказал Помбухчан в ходе телефонной конференции.

Дивидендная политика "Магнита" допускает выплаты по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев или по результатам всего отчетного года. Дивиденды выплачиваются из прибыли компании по РСБУ. Решение о выплатах принимает собрание акционеров по рекомендации совета директоров "Магнита", а он в свою очередь должен учитывать, в частности, финансово-хозяйственные планы и долговую нагрузку компании.

"Магнит" регулярно, даже в тяжелые для российского рынка ритейла 2015-2016 годы, платил своим акционерам дивиденды. Например, в 2016 году выплаты производились по итогам первого полугодия, девяти месяцев и полного года, их общий объем составил 26,3 миллиарда рублей. По итогам первого полугодия 2017 компания направила на дивиденды 10,9 миллиарда рублей.

 

В конце января Помбухчан, который тогда занимал должность финансового директора "Магнита", заявил, что компания не планирует платить дивиденды в 2018 году, однако может вернуться к практике дивидендных выплат в следующем году. Через несколько недель, в середине февраля, компания объявила о смене основного акционера: 29,1% акций у основателя сети Сергея Галицкого купила группа ВТБ. После этого "Магнит" объявил о том, что не планирует менять свою дивидендную политику и намерен выплатить дивиденды своим акционерам во второй половине 2018 года.

 

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