ТПП РФ: Представители бизнеса обсуждают ремонт и обслуживание сирийских судов

ЯЛТА, 21 апр - ПРАЙМ. Представители бизнес-сообществ России и Сирии обсуждают план по ремонту и обслуживанию сирийских судов, сообщил вице-президент торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко.

"Хотел сказать о том, где Крым может поучаствовать - это судостроение. У сирийцев сейчас более двух тысяч судов, нуждающихся в капитальном и текущем ремонте. Нужна инженерия - не просто отремонтировать суда, но нужны школы, чтобы люди на месте овладевали морским делом. Такой план у нас есть совместного взаимодействия, и мы бы хотели, чтобы он был поддержан", - отметил Падалко, выступая на конференции по экономическому восстановлению Сирии в рамках ЯМЭФ.

Кроме того, он отметил, что с начала года в Дамаске открыто представительство ТПП РФ.

"Торгово-промышленные палаты... в качестве моста, который обеспечивает бизнес конъюнктурной информацией, занимаются услугами, в том числе сертифицированием продукции. В начале этого года ТПП открыла в Дамаске свое представительство, его возглавляет авторитетный сирийский предприниматель, думаю, это будет хорошим подспорьем", - отметил он.