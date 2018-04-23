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В России закроют онлайн-магазины Quelle и Otto‍


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Крупнейший в Европе концерн посылочной торговли Otto Group принял решение закрыть на территории России свои онлайн-магазины одежды и обуви Quelle и Otto, пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление генерального директора Otto Group Russia Мартина Ширера.

Как сообщил собеседник издания, закрытие магазинов группы на территории РФ - часть глобальной стратегии Otto Group. Сейчас компания приняла решение сосредоточиться на маркетплейсе Otto.de для немецкоязычных государств.

Ширер не исключает, что в будущем торговая площадка может выйти на международный уровень.

издание поясняет, что Otto Group не планирует совсем покидать российский рынок. В России будут развиваться лдругие бренды: Witt, Bonprix и eSolutions. В частности, eSolutions уже сейчас предоставляет маркетинговые, логистические и IT-сервисы ритейлерам и брендам, в числе клиентов - Ralf Ringer, Befree, Zarina и Tom Farr.

"Otto Group Russia останется "главным игроком" в российском e-commerce, настаивает господин Ширер. В компании не называют выручку от российского рынка. Чистая прибыль от всех бизнесов в России, по собственным данным, составила €259 млн", - отмечает "Ъ".

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