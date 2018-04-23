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Чистая прибыль Kimberly-Clark в I квартале снизилась почти в 6 раз


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 23 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль корпорации Kimberly-Clark, американского производителя средств личной гигиены, в первом квартале 2018 года уменьшилась в 5,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 97 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, также снизилась в 6 раз в годовом выражении и составила 93 миллиона долларов. В пересчете на одну обыкновенную акцию разводненная чистая прибыль компании составила 0,26 доллара против 1,57 доллара в первом квартале 2017 года. Компания объяснила, что данные результаты включают в себя расходы в размере 577 миллионов долларов, относящиеся к программе глобальной реструктуризации.

Выручка Kimberly-Clark за отчетный период увеличилась на 5% - до 4,731 миллиарда долларов. Как отмечается в релизе, изменения валютных курсов привели к росту объема продаж на 3%. При этом органические продажи увеличились на 2%.

"Мы достигли роста органических продаж в первом квартале на 2%, в основном благодаря улучшению показателей в Северной Америке. Мы также достигли экономии за счет сокращения затрат в размере 90 миллионов долларов", - приводятся в релизе слова гендиректора Kimberly-Clark Томаса Фолка (Thomas Falk).

Kimberly-Clark, основанная в 1872 году, производит продукцию для личной, профессиональной и промышленной гигиены и здравоохранения. Штаб-квартира компании расположена в Далласе (США). В России Kimberly-Clark работает с 1996 года, а в 2010 году компания открыла предприятие по выпуску продукции для личной гигиены в подмосковном Ступино. Продукция компании включает в себя такие бренды, как Huggies, Kotex, Kleenex, Depend.

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