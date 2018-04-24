СМИ: Китайский сервис заказа такси Didi готовится к IPO уже в 2018 г

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Китайский сервис онлайн-заказа такси Didi Chuxing Technology Co. ведет переговоры с банками об организации первичного публичного размещения акций (IPO), которое может быть проведено уже в этом году, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Компания в последние недели провела переговоры с банкирами о возможности выйти на рынки наличных средств во второй половине 2018 года. Didi, которая управляет крупнейшей китайской платформой заказа такси и расширяется в Латинскую Америку и другие части Азии, надеется быть оцененной не менее чем в 70-80 миллиардов долларов", - пишет издание со ссылкой на источник.

Переговоры пока находятся на раннем этапе, добавляют источники. Пока также неясно, пройдет ли листинг в этом году и на каких биржах будет торговаться бумаги компании, добавляют другие источники.

Как отмечает издание, Didi решила ускориться с планами по IPO из-за того, что ее молодой китайский конкурент Meituan-Dianping также планирует размещение акций на бирже в этом году. По словам источников, компания может быть оценена в 60 миллиардов долларов.

Если IPO Didi состоится в текущем году, тогда компания выйдет на рынок раньше, чем ее американский конкурент Uber Technologies Inc. Как сообщал ранее глава компании Uber Дара Хосровшахи, листинг вряд ли произойдет до 2019 года.

Didi предлагает комплексные транспортные услуги на базе единой онлайн-платформы для 450 миллионов пользователей. Приложение запустило широкий диапазон продуктов, таких как вызов такси, услуги шофера, заказ автобусов и другие. Didi является крупнейшим игроком в секторе такси в Китае после того, как в августе 2016 года она приобрела китайское подразделение Uber. При этом Didi и Uber являются прямыми конкурентами на некоторых рынках за пределами США и КНР. Так, во вторник Didi объявила о расширении своего бизнеса и начале работы на рынке Мексики, где основным сервисом такси до этого был Uber. Китайская компания также заявила, что планирует начать работу в Тайване.