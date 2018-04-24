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Чистая прибыль Restaurant Brands в I квартале выросла почти в 3 раза


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, компании Restaurant Brands International, по итогам первого квартала 2018 года выросла в 2,9 раза в годовом выражении - до 147,8 миллиона долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала составила 0,59 доллара против 0,21 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 30% - до 1,3 миллиарда долларов.

"В течение первого квартала мы продолжали наращивать продажи по каждому из наших трех ключевых брендов, а также совместно с партнерами разработали планы по ускорению роста в долгосрочной перспективе", - приводятся в сообщении слова главы компании Даниэля Шварца (Daniel Schwartz).

Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Является третьим по величине оператором сети быстрого питания в мире. Сеть насчитывает более 23 тысяч ресторанов в более чем 100 странах и территориях мира. Компания объединяет такие бренды, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes.

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