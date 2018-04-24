Чистая прибыль Coca-Cola в I квартале выросла на 16%

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola Company, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2018 года увеличилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,368 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Чистая разводненная прибыль на акцию составила 0,32 доллара против 0,27 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 0,46 доллара за акцию. Операционная выручка Coca-Cola в годовом выражении уменьшилась на 16%, до 7,626 миллиарда долларов.

Снижение выручки компания объясняет влиянием заключения новых соглашений о франчайзинге в Северной Америке, при этом отмечается рост органической выручки на 5% и увеличение продаж во всех регионах. Рост органической выручки составил за период 8% для стран Европы, Ближнего Востока и Африки, в странах Латинской Америки - 6%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 3%, в Северной Америке - 1%.

Объем продаж вырос на 3% за квартал, больше всего увеличились продажи газированных напитков (на 4%) и чая и кофе (на 5%).

По итогам 2018 года Coca-Cola по-прежнему ожидает органический рост выручки приблизительно на 4%. Также по-прежнему прогнозируется, что чистые капитальные расходы в 2018 году составят около 1,9 миллиарда долларов.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite. Всего компания насчитывает более 500 брендов. Включая партнеров по разливу, штат компании насчитывает более 700 тысяч человек.