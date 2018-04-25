В Китае 32 компании создадут единую платформу для предоставления автомобильных услуг

ПЕКИН, 25 апр - ПРАЙМ. Китайский сервис онлайн-заказа такси Didi Chuxing Technology Co. в партнерстве с 31 компанией из автомобильной индустрии намерен создать интегрированную платформу предоставления различных сервисов, сообщает агентство Синьхуа.

Партнерами Didi стали как китайские, так и иностранные компании, занимающиеся производством традиционных машин и электромобилей, автозапчастей, электронного автомобильного оборудования, разработкой навигационных карт, в том числе BAIC, Bosch, BYD и Toyota.

Целями нового партнерства будут развитие продаж и предоставления автомобилей в лизинг, совместные разработки автомобилей и стандартов автомобильной индустрии, совершенствование системы автошеринга и других услуг.

Как отметил основатель и глава компании Чэн Вэй, новое партнерство намерено стать частью и получить все преимущества от грядущей транспортной революции, движущей силой которой станет массовая разработка и использование автомобилей на новых источниках энергии, технологий Intelligent drive и удобного автомобильного шеринга.

Didi является крупнейшим игроком в секторе такси в Китае после того, как в августе 2016 года она приобрела китайское подразделение Uber. При этом Didi и Uber являются прямыми конкурентами на некоторых рынках за пределами США и КНР.