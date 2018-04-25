Рост ВВП на 1% из-за чемпионата мира в РФ вызывает сомнения

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ, Александр Жирнов. Проведение чемпионата мира по футболу-2018 в России положительно скажется на экономике страны и обеспечит прирост ВВП примерно на 210 миллиардов рублей в год еще в течение пяти лет. Такой прогноз дал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

По его словам, суммарный экономический эффект во время подготовки к предстоящему спортивному празднику уже составил около 1% годового ВВП России - 867 миллиардов рублей. Создано около 220 тысяч рабочих мест, ожидаемое ежегодное увеличение занятости - 240 тысяч человек в год. Эти цифры были озвучены на презентации исследования "Влияние чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России на экономическую, социальную и экологическую сферу". В работе использовались данные программ правительства РФ, Росстата, а также компании McKinsey.

"Исследование это мы уточним по итогам чемпионата мира, и представим окончательные данные в сентябре следующего года", - добавил Сорокин.

По словам заместителя председателя правительства России Аркадия Дворковича, чемпионат мира по футболу является важным проектом для всей страны.

"Это национальный проект, это мечта многих поколений, которые когда-то слушали чемпионаты мира по радио, услышали, как мы выиграли Кубок Европы 1960 года, потом смотрели футбол по телевизору. Была мечта, чтобы сотни тысяч россиян смогли поучаствовать в этом празднике спорта. А самое главное - такой праздник спорта является масштабным инфраструктурным проектом, он имеет огромное значение на развитие страны в ближайшие десятилетия", - заявил вице-премьер.

Дворкович добавил, что предстоящий чемпионат уже дал существенный эффект для социально- экономического развития страны. Были построены стадионы, гостиницы, медицинские центры, аэропорты, дороги и десятки площадок для занятия спортом не только в городах, где пройдут матчи, а также там, где располагаются базы команд-участниц. Были выделены серьезные средства, уже виден плюс в экономическом росте, который буде со временем лишь увеличиваться.

Вице-премьер заверил, что проведение чемпионата мира по футболу не окажет негативного влияния на инфляцию, поскольку инвестирование было растянуто во времени, и являлось продуктивным, не создающим инфляционного давления на потребительском рынке. Путин предложил провести в России всемирный чемпионат рабочих профессий

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", согласились с безусловным положительным влиянием проведения спортивных соревнований такого уровня на отечественную экономику, но дали более осторожные прогнозы. Они отметили важность созданной в стране инфраструктуры, но подчеркнули, что не вся она будет приносить большую прибыль по окончании чемпионата мира. Что касается инфляции, то, скорее всего, по мнению специалистов, эффект будет краткосрочным и незначительным.

Оценки прироста ВВП в 1% вызывают сомнения

По мнению профессора Финансового университета при правительстве РФ Бориса Хейфеца, безусловно, сейчас можно говорить только о положительном влиянии чемпионата мира по футболу, в том числе и в области экономики. Однако пока не понятно, насколько полно будет реализована экономическая программа.

"Кто-то замахивается на санкции против чемпионата мира. Речь, правда, идет не о командах, а об официальных делегациях. Некоторые болельщики высказываются, что они не приедут, но мне кажется, что билетная программа будет выполнена", - пояснил Хейфец.

Во всех странах Олимпийские игры и чемпионаты мира до недавнего времени вызывали прирост меньше 1% ВВП. Конечно, можно говорить и о такой цифре, но в этом году прирост показателя в России ожидается на уровне 2-2,5%, напомнил эксперт.

"Что же, наша вся экономика – 1,5%? И не совсем понятно, что будет в перспективе", - сказал Хейфец.

Заместитель начальника Центра экономического прогнозирования Максим Петроневич считает оценку в 1% ВПП достаточно адекватной, но подчеркивает, что этот положительный вклад был преимущественно сформирован за счет инвестиций в стадионы и другие инфраструктурные проекты к чемпионату.

"В принципе предполагать, что прямой эффект на ВВП сохранится в таком же объеме очень сложно. На мой взгляд, эффект от прибытия иностранцев будет, но очень ограниченный. Это будет чуть больше статистической погрешности, но не превысит показатель 0,1-0,2% ВВП. Это – однократный эффект, которого в следующем году уже не будет", - считает Петроневич. СМИ: ЧМ-2018 по футболу может принести экономике РФ 1% к ВВП

Борис Хейфец выразил сомнения в том, что во всех городах проведения чемпионата мира новые стадионы будут заполнены и окупятся в дальнейшем.

"Конечно, инфраструктура – это очень хорошо, Ее не хватает и надо как можно больше вкладываться. Но как будут эксплуатироваться стадионы. У этих объектов обычно отрицательная эффективность. Нужно считать убытки, не только доходы", - считает он.

Схожее мнение о перспективах чисто спортивных объектов, построенных к чемпионату мира, высказал и Максим Петроневич.

"Понятно, что стадионы в будущем можно использовать и по прямому назначению и как концертные площадки. Однако, как показывает опыт, это не столь большое влияние", - заявил эксперт.

Минусы и плюсы

По мнению Бориса Хейфеца, положительный эффект будет очень большой в эмоциональном плане. Чемпионат повлияет на развитие футбола в стране, а, может быть, и других видов спорта. В этом есть определенные плюсы. Однако, если исходить из приблизительных оценок расходов на проведение чемпионата и доходов в 800 миллиардов рублей, они несопоставимы и затраты никогда не окупятся.

Максим Петроневич считает, что положительный эффект на экономику в дальнейшем окажет строительство дорог, аэропортов и других объектов транспортной инфраструктуры. Но, при этом, сложно вычислить, какая именно инфраструктура была улучшена в рамках подготовки к чемпионату, а какая – в рамках других стратегических программ.

"Если говорить о долгосрочных эффектах от чемпионата мира, давать оценки очень сложно. В этом плане наиболее продуктивными будут инвестиции не в строительство стадионов, а в улучшение инфраструктуры. При этом аэропорты и все, что касается улучшения транспортной доступности и связанности регионов, это определяющая вещь", - пояснил эксперт.

Борис Хейфец считает, что, благодаря проведению чемпионата мира, мощный импульс может получить развитие туризма в России. Строительство объектов инфраструктуры и дорог окажут положительное влияние на другие отрасли экономики. Вполне возможно развитие малого бизнеса в сфере общественного питания, что может быть востребовано и в дальнейшем.

"Но, все-таки, сомнительно, что в разных городах проведения чемпионата мира она понадобится в таких масштабах", - сказал Хейфец.

Он напомнил о проведении Олимпиады 1980 года, после которой были снесены огромные павильоны для столовых.

"Надеюсь, что сейчас этого не будет. Но издержки, конечно, будут. Поэтому, когда говорят о доходах, надо помнить и о понесенных затратах. И соизмерять", - подчеркнул эксперт.

Чемпионат мира на инфляцию не повлияет

По мнению Максима Петроневича, на инфляционные ожидания фактор чемпионата мира окажет слабое влияние. Население обращает больше внимания на динамику курса доллара, фактических цен и собственную заработную плату.

"Можно предположить, что в период проведения чемпионата, притока достаточно обеспеченных туристов цены на определенный спектр товаров могут вырасти, но это – краткосрочный эффект. Влияние на инфляцию будет намного меньше, чем от ослабления курса рубля", - подчеркнул Петроневич.

Чемпионат мира по футболу впервые в истории состоится на территории России. С 14 июня по 15 июля 2018 года игры пройдут в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.