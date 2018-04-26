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"М.Видео" закрыла сделку по покупке "Эльдорадо"


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники "М.Видео" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) закрыл сделку по покупке сети "Эльдорадо" (также входит в "Сафмар") за 45,5 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе "М.Видео".

"М.Видео" объявляет о закрытии сделки по покупке дочерней компанией ООО "М.Видео Менеджмент" 100% ООО "Эльдорадо"... Сумма сделки составила 45,5 миллиарда рублей, не включая кредитные обязательства ООО "Эльдорадо", - говорится в сообщении. В рамках реализации сделки "М.Видео Менеджмент" привлекла кредит от банка ВТБ и использовала собственные средства.

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