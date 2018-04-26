Чистая прибыль PepsiCo за I квартал выросла на 2%

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской PepsiCo Inc., одного из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков, в первом квартале 2018 года увеличилась на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,343 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 0,94 доллара против 0,91 доллара годом ранее. Эксперты ожидали показатель на уровне 0,93 доллара на акцию. Выручка компании в годовом выражении выросла на 4% - до 12,562 миллиарда долларов.

"Хотя мы продолжали сталкиваться с проблемами в Северной Америке, этот регион продемонстрировал последовательное улучшение динамики с четвертого квартала 2017 года... Мы признаем необходимость увеличить инвестиции в основные газированные напитки, что мы и намерены сделать", - приводятся в пресс-релизе слова гендиректора компании Индры Нуйи (Indra Nooyi).

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. В 1974 году на заводе в Новороссийске компания начала производство напитков по договору франчайзинга, а в 2011 году купила за 5,8 миллиарда долларов российскую компанию "Вимм-Билль-Данн".