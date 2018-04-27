Скорректированная прибыль "Детского мира" по МСФО в I кв выросла в 3 раза

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Скорректированная прибыль "Детского мира" по МСФО в первом квартале 2018 года выросла более чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 0,5 миллиарда рублей, сообщила компания.

"Показатель скорректированная прибыль за период вырос более чем в 3 раза, до 0,5 миллиарда рублей по сравнению с первым кварталом 2017 года. Прибыль за период без учета корректировок составила 0,3 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Показатель "скорректированная прибыль за период" (чистая прибыль) - это прибыль за период, не включая бонусные выплаты менеджменту в рамках программы долгосрочной мотивации (LTI) (вместе с соответствующим налоговым эффектом).

Выручка увеличилась на 14% в годовом выражении, до 24 миллиардов рублей. Показатель скорректированная EBITDA вырос на 30% и составил 1,4 миллиарда рублей, маржа скорректированной EBITDA выросла до 6%. Показатель EBITDA составил 1,3 миллиарда рублей, увеличившись на 56,5%.