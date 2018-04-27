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РФ сняла ограничения турецким поставщикам томатов после встречи министров


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

АНКАРА, 27 апр - ПРАЙМ. Москва приняла решение о снятии ограничений по числу экспортеров томатов из Турции по итогам встречи 23 апреля министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева и министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого министерства экономики.

Минсельхоз РФ в пятницу сообщил, что российская и турецкая сторона пришли к договоренности с 1 мая снять ограничения по ввозу томатов из Турции. Таким образом, поставка томатов в Россию будет разрешена всем турецким предприятиям, соблюдающим фитосанитарные нормы, в рамках установленной Минсельхозом квоты в объеме 50 тысяч тонн.

Пресс-служба министерства добавила, что 3 мая состоится визит турецкой делегации в Россию для проведения консультаций, на которых планируется окончательно решить вопрос о включении России в список стран, имеющих право на экспорт говядины в Турцию. До этого, 24 апреля, Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию еще 5 турецким предприятиям, увеличив их число до 20.

"После встречи Зейбекчи и Ткачева 23 апреля в Москве и технической встречи представителей двух министерств 26 апреля Россия полностью сняла ограничения по компаниям-экспортерам томатов из Турции. Разрешен экспорт томатов, отвечающих фитосанитарным требованиям", - говорится в сообщении минэкономики Турции.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались, однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции товаров, сохранялся до ноября 2017 года.

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