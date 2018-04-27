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Путин: Рост сельхозпроизводства в РФ говорит, что внимание к отрасли не проходит даром


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Рост российского сельхозпроизводства в районе 3% говорит о том, что внимание государства к этой отрасли не проходит даром, и, несмотря на введенные против России санкции, ситуация нормализуется и сельское хозяйство развивается, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

"В целом, как мы видим и знаем хорошо - в районе 3% рост сельхозпроизводства. В общем, это говорит о том, что внимание государства к этой отрасли даром не проходит. И надо поблагодарить граждан страны, которые с пониманием отнеслись к тому, что на первом этапе, когда мы в ответ на неправовые действия некоторых наших партнеров - так называемые санкции, ввели ограничения на поставки сельхозпродукции из зарубежных стран, это было неизбежно связано, и мы это понимали, связано с тем, что в определенной степени будет наблюдаться рост цен на продукты питания", - сказал Путин.

Он добавил, что, понимая это, власти все-таки поддержали отечественное сельское хозяйство, "и ситуация нормализуется, и сельское хозяйство развивается". "В целом люди с пониманием к этому отнеслись, а те, кто на селе жил, вы их реакцию знаете, они только рады и мечтали, чтобы никаких отмен не было с нашей стороны", - сказал глава государства.

 

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