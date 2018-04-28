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ФАС попросила доработать законопроект по продаже лекарств в супермаркетах


Компании / Фармацевтика / Потребительский рынок

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России поддерживает идею продажи безрецептурных лекарств в торговых сетях, но попросила Минпромторг РФ доработать последнюю версию соответствующего законопроекта, говорится в сообщении ФАС.

Минпромторг ранее подготовил законопроект о продаже безрецептурных лекарств в магазинах при наличии лицензии на фармацевтическую деятельность. Минздрав при этом уже выступил против законопроекта. А еще ранее, в марте, депутат Александр Петров также заявил, что Госдума выступает против законопроекта.

"В конце января 2018 года ФАС России согласовала с условием доработки законопроект Минпромторга РФ, предусматривающий внесение изменений в закон об обращении лекарственных средств и в ст. 2 закона об основах охраны здоровья граждан в части розничной торговли лекарственными препаратами", - говорится в сообщении.

"Однако впоследствии в ФАС России поступила обновленная версия законопроекта. По итогам ознакомления с документом в Минпромторг России было направлено заключение ФАС, в котором отмечалось о необходимости доработки проекта. Тем не менее, ФАС России поддерживает организацию продажи безрецептурных лекарственных препаратов в торговых сетях", - подчеркивается в сообщении.

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