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Объем выдачи ипотеки в I квартале вырос в РФ в 1,8 раза


Недвижимость и строительство / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в I квартале 2018 года вырос в РФ на 81% к аналогичному периоду прошлого года - до 582 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе госкорпорации "Дом.рф" (до начала марта - Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК).

"По данным Банка России, в I квартале 2018 года выдано 299,4 тысячи кредитов на 582 миллиарда рублей (+68% в количественном и +81% в денежном выражении к I кварталу 2017 года), в том числе в марте – 118,7 тысячи кредитов на 234,8 миллиарда рублей (+47% в количественном и +60% в денежном выражении к марту 2017 года)", - сообщается в нем.

По итогам года будет выдано 1,4 миллиона кредитов на 2,5-2,8 триллиона рублей, прогнозируется в сообщении госкорпорации.

За вычетом рефинансирования с начала года выдано новых кредитов на 500 миллиардов рублей, что более чем в полтора раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. "Рынок ипотеки растет, прежде всего, за счет новых заемщиков", - говорится в материалах.

Ставки по ипотеке устойчиво снижаются, средневзвешенная ставка выдачи в I квартале составила 9,73%, что на 2,07 процентного пункта меньше аналогичного периода прошлого года, в марте – 9,64% (-2,04 процентного пункта к марту прошлого года), добавляется в них.

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