Чистая прибыль Kraft Heinz в I квартале 2018 г выросла на 11%

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Kraft Heinz, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2018 года увеличилась на 11,1% в годовом выражении, составив 993 миллиона долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,81 доллара против 0,73 доллара годом ранее. Выручка при этом снизилась на 0,3% по сравнению с аналогичным показателем за первые три месяца 2017 года, до 6,304 миллиарда долларов.

Компания отмечает, что финансовые результаты за первый квартал отражают рост производственных затрат, снижение продаж в США и инвестиции в увеличение производительности, а также более низкие налоги по сравнению с периодом годичной давности.

"Наши результаты за первый квартал соответствуют или даже немного лучше ожиданий, которые мы опубликовали в феврале," - приводятся в релизе слова генерального директора Kraft Heinz Бернардо Хиза (Bernardo Hees).

Компания Kraft Heinz была основана в марте 2015 года после слияния H.J. Heinz с Kraft Foods Group. Она является третьим по величине производителем продуктов питания и напитков в Северной Америке и пятым в мире. В портфель компании входят такие бренды как: Kraft, Heinz, ABC, Capri Sun, Classico, Jell-O, Kool-Aid, Lunchables, Maxwell House, Ore-Ida, Oscar Mayer, Philadelphia, Planters, Plasmon, Quero, Weight Watchers Smart Ones и Velveeta.