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Правительство утвердило перечень товаров, подлежащих маркировке


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило перечень из десяти групп товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, а также сроки введения такой маркировки, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

В частности, духи и туалетная вода, трикотажные блузки (включая одежду ручного вязания), пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки, постельное, столовое, туалетное и кухонное белье, фотоаппараты, фотовспышки и лампы-вспышки, а также шины и пневматические покрышки подлежат обязательной маркировке с 1 декабря 2019 года.

В свою очередь, табачная продукция будет в обязательном порядке маркироваться с 1 марта 2019 года, а обувь - с июля будущего года.

"Перечень товаров сформирован с учетом особенностей рыночной конъюнктуры и условий товарооборота на соответствующих рынках. Цель принятого решения – снижение оборота контрафактной продукции в России", - говорится в справке к документу.

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