Чистая прибыль Teva Pharmaceutical в I квартале выросла в 1,8 раза

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical по итогам первого квартала 2018 года увеличилась в годовом выражении в 1,77 раза, до 1,134 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам квартала выросла в годовом выражении в 1,82 раза, до 1,055 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,03 доллара против 0,57 доллара в отчетном периоде годом ранее. При этом выручка Teva сократилась в годовом выражении на 10,4%, до 5,065 миллиарда долларов.

Снижение выручки компания объясняет неблагоприятными условиями на рынке дженериков в США, конкуренцией препарата "Копаксон" и уменьшением выручки вследствие отчуждения определенных продуктов и прекращения определенных видов деятельности.

В отчетности отмечается снижение по ряду затрат. Так, издержки на научные исследования (R&D) снизились на 27% в годовом выражении, на продажи и маркетинг (S&M) - на 20%, общие и административные (G&A) - на 10%.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. была основана в 1901 году, штаб-квартира расположена в Израиле. Компания работает в 60 странах мира, в том числе в США и Европе. На российском рынке присутствует с 1995 года как с собственными препаратами ("Копаксон", "Азилект"), так и с дженериками.