FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Чистая прибыль Teva Pharmaceutical в I квартале выросла в 1,8 раза


Компании / Фармацевтика / Потребительский рынок

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль израильской фармацевтической компании Teva Pharmaceutical по итогам первого квартала 2018 года увеличилась в годовом выражении в 1,77 раза, до 1,134 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, по итогам квартала выросла в годовом выражении в 1,82 раза, до 1,055 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,03 доллара против 0,57 доллара в отчетном периоде годом ранее. При этом выручка Teva сократилась в годовом выражении на 10,4%, до 5,065 миллиарда долларов.

Снижение выручки компания объясняет неблагоприятными условиями на рынке дженериков в США, конкуренцией препарата "Копаксон" и уменьшением выручки вследствие отчуждения определенных продуктов и прекращения определенных видов деятельности.

В отчетности отмечается снижение по ряду затрат. Так, издержки на научные исследования (R&D) снизились на 27% в годовом выражении, на продажи и маркетинг (S&M) - на 20%, общие и административные (G&A) - на 10%.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. была основана в 1901 году, штаб-квартира расположена в Израиле. Компания работает в 60 странах мира, в том числе в США и Европе. На российском рынке присутствует с 1995 года как с собственными препаратами ("Копаксон", "Азилект"), так и с дженериками.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ