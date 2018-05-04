Роскачество рассказало, как определить самое вкусное мороженое

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Объем продаж мороженого традиционно возрастает в России с наступлением тепла, Роскачество сообщило, что намерено исследовать этот продукт.

По данным организации пломбир в вафельном стаканчике проверят на соответствие 30 параметрам качества и безопасности. В исследовании примут участие свыше 30 самых популярных брендов, присутствующих на российском рынке. В исследование войдет продукция, произведенная в 20 регионах России, включая торговые марки из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Татарстана, Нижегородской и Самарской областей, Костромы, Краснодарского края.

"Идеальное мороженое, согласно повышенным стандартам Роскачества, должно обладать чистым и сладким вкусом, плотной, кремообразной консистенцией, однородной структурой (без ощутимых комочков жира и кусочков льда) и приятным запахом ванили", - сообщили в организации.

ЧТО ПРОВЕРЯТ

В первую очередь, эксперты проанализируют качественный состав мороженого: пломбир пройдет проверку на массовую долю молочного жира, количество сухих веществ (в том числе массовую долю обезжиренного сухого остатка), кислотность, взбитость и другие свойства продукта. Также эксперты определят, есть ли в составе мороженого немолочные жиры – для этого мороженое исследуют на наличие фитостеринов.

Что касается жирности, на упаковке она всегда указывается в процентах и влияет на наименование мороженого: для молочного не более 7,5%, сливочного от 8 до 11,5%, для пломбира от 12% до 20%. Пломбир, соответствующий стандартам Роскачества, должен содержать не менее 15% жира и обладать насыщенным сливочным вкусом. Кроме того, мороженое отдельно проверят на степень окисления жировой фазы - анизидиновое и перекисное число, что является показателем свежести продукта.

В отношении безопасности, специалисты проверят пломбир на микробиологические показатели, например, наличие кишечной палочки, дрожжей и плесени, а также общее количество бактерий. Также будет изучено наличие токсичных элементов (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть), микотоксинов, пестицидов, радионуклидов и других недопустимых веществ.

Результаты исследования будут доступны на портале Роскачества в конце мая - когда мороженое станет одним из наиболее востребованных сезонных продуктов.

СОВЕТЫ

Специалисты Роскачества дали детальные рекомендации по выбору мороженого. Прежде всего, необходимо обращать внимание на этикетку. Первое, с чем необходимо ознакомиться - это с самим названием продукта. Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как "мороженое растительно-сливочное" или "мороженое с растительным жиром".

Второй фактор - вес. Вес порции должен быть указан в граммах, поскольку вся продукция в соответствии с ГОСТом измеряется специалистами именно в этой единице, а указание производителем веса, например, в миллилитрах не будет соответствовать ее фактической массе.

Эксперты предупредили, что купить мороженое без стабилизаторов вкуса не получится. "Это естественные ингредиенты любого мороженого, они позволяют продукту держать форму", - говорят они.

При производстве допускаются многие натуральные стабилизаторы и загустители, в том числе, камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и другие. Этих добавок не стоит бояться – их содержание, как правило, находится на крайне низком уровне.

Если потребителя все равно настораживает наличие Е-добавок, то можно отдать предпочтение натуральным компонентам, таким как агар-агар или желатин.

Также стоит обратить внимание на внешний вид мороженого. В идеале мороженое должно быть равномерного цвета. "Оттенки белого" зависят от процента жирности: чем он выше, тем "желтее" цвет. Если вы заметили, что мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета - это может означать, что на производстве мороженую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем.

Что касается текстуры и формы, мороженое делится на два вида по способу производства: мягкое и закаленное. В магазине вы найдете только закаленное мороженое, в то время как мягкое там просто не может продаваться. Все дело в технологии: закаленное мороженое производится из смеси, которую затем фризеруют (процесс, при котором смесь мороженого частично замораживается и насыщается воздухом - ред.), расфасовывают и закаливают (процесс шоковой заморозки до низких температур - минус 18 градусов и ниже - ред.). Мягкое мороженое не проходит стадию закаливания и поэтому имеет небольшой срок хранения.

КАЧЕСТВО ОТКОЛА

Специалисты также рассказали, что если вы достали мороженое из морозилки и оно откалывается — значит вы выбрали качественный продукт. Отколоть маленький кусочек от продукта – самая простая проверка его качества, так как хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции.

А если оно покрыто кристалликами льда – значит, оно проходило повторную заморозку, вкус у такого продукта уже испорчен.

При выборе мороженого обратите внимание на форму: если мороженое деформировано, есть вероятность, что был нарушен режим хранения или срок годности продукта на исходе. К окончанию безопасного для употребления периода мороженое начинает терять свою форму и "усыхает".

"К сожалению, действенных способов обнаружить растительные жиры при покупке нет. Связано это, как ни странно, с улучшением технологий производства. Единственный способ понять, добавлял ли производитель в мороженую массу растительные жиры – это отдать образец в лабораторию и исследовать на наличие фитостеринов", - добавляют в Роскачестве.

Нужно заметить, что мороженое с растительными жирами стоит значительно дешевле, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое масло или иные виды растительных жиров. Необходимо подчеркнуть, что такой продукт не несет угрозы здоровью, но отличается по вкусу и консистенции.

А тем, кто следит за фигурой, мороженое будет полезно - достаточно выбрать, например, вместо кондитерского торта торт-мороженое. Рекомендованная норма употребления мороженого для взрослых – не более 3–4 раза в неделю, для детей – 2–3 раза в неделю.

АНО "Российская система качества" (Роскачество) учреждено распоряжением правительства РФ в 2015 году в целях независимого исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов и выдачи лучшим товарам российского "Знака качества".