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Россияне в среднем меняют машину раз в 5 лет


Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Россияне в настоящее время в среднем меняют автомобиль раз в примерно 5 лет, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"Сейчас россияне в среднем меняют машину раз в примерно 5 лет. При этом в премиальном сегменте срок смены автомобиля короче – 46 месяцев или около 4 лет", - говорится в сообщении.

По данным агентства, средний срок владения автомобилем в России по итогам 2017 года составил 57 месяцев. Учитывая тот факт, что в 2008 году этот показатель был равен 36 месяцам, за прошедшие 10 лет он вырос почти на 60%, отмечает "Автостат".

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