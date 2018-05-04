Россияне в среднем меняют машину раз в 5 лет

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Россияне в настоящее время в среднем меняют автомобиль раз в примерно 5 лет, сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"Сейчас россияне в среднем меняют машину раз в примерно 5 лет. При этом в премиальном сегменте срок смены автомобиля короче – 46 месяцев или около 4 лет", - говорится в сообщении.

По данным агентства, средний срок владения автомобилем в России по итогам 2017 года составил 57 месяцев. Учитывая тот факт, что в 2008 году этот показатель был равен 36 месяцам, за прошедшие 10 лет он вырос почти на 60%, отмечает "Автостат".