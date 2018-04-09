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СМИ: "Детский мир" планирует выйти на рынок Белоруссии


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Розничная сеть по продаже детских товаров "Детский мир" изучает возможность выхода на рынок Белоруссии, в том числе рассматривает покупку действующего локального игрока, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По данным одного из источников, недавно компания начала изучать возможность аренды помещений в белорусских торговых центрах. В пресс-службе "Детского мира" не стали предоставлять газете подробности по этой теме.

Ритейлеру логично было бы выйти в Белоруссию через покупку локального игрока, считает партнер и директор брокерского подразделения Colliers International в Белоруссии Андрей Алешкин. По его словам, единственный крупный игрок схожего формата в республике - сеть "Буслик".

О возможности покупки "Детским миром" бизнеса "Буслика" заявил также источник издания. По его словам, ранее "Буслик" сам выходил с предложением к "Детскому миру" о продаже.

Начальник управления отдела маркетинга "Буслика" Алена Шапель сообщила газете, что не располагает информацией о покупке сети российским ритейлером. Представитель "Детского мира" Надежда Киселева на запрос газеты ответила, что сейчас интересующих компанию предложений в Белоруссии нет.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир" и ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития). АФК "Система" AFKS владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) - еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.

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