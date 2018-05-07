Продажи Ford в апреле в РФ выросли на 17%

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Ford F в России в апреле выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4891 единиц, сообщает Ford Sollers в понедельник.

"В апреле продажи автомобилей Ford в России выросли на 17% по отношению к апрелю прошлого года и составили 4891 автомобиль. С начала года реализовано уже 17,659 тысячи автомобилей, на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

При этом 47% продаж пришлись на модели сегмента SUV – 7-местный внедорожник Ford Explorer, компактный кроссовер Ford Ecosport и среднеразмерный кроссовер Ford Kuga.

Лидером продаж марки в апреле стал Ford Focus - 1694 автомобиля, что на 57% больше в годовом выражении. Продажи кроссовера Ford Kuga выросли на 37%, до 1281 машин, флагманского внедорожника Ford Explorer - на 72%, до 333 автомобилей.

Отмечается, что позже в этом году Ford предложит российским покупателям еще одно обновление в линейке кроссоверов. Это позволит компании дополнительно усилить позиции в стратегически важном для Ford сегменте.

СП Ford Sollers отвечает за российское производство автомобилей Ford, импорт и продажу всех продуктов Ford включая автомобили, запчасти и аксессуары на российском рынке. В СП Ford Sollers входят производственные площадки во Всеволожске (Ленинградская область), в Набережных Челнах и на территории Особой экономической зоны "Алабуга" (Татарстан).