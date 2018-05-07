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"Прайм": Бензин в РФ продолжает стремительно дорожать


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. С 1 по 5 мая оптовые партии моторного топлива продолжили стремительно дорожать в РФ. При этом, цена на бензин 95 Класс 5 достигла рекордного уровня, превысив 52 тысячи рублей за тонну.

Стоимость бензина 95 Класс 5 достигла 52,326 тысячи рублей за тонну – на 1,454 тысячи рублей за тонну больше, чем неделей ранее. 

Бензин 92 Класс 5 подорожал за указанный период на 574 рубля – до 51,702 тысячи рублей за тонну. 

Цена оптовых партий дизельного топлива летнего Класс 5 составила 49,046 тысячи рублей за тонну, подорожав за неделю на 409 рублей.


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