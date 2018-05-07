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"Кортес": Оптовые цены на бензин в РФ с 30 апреля по 4 мая выросли


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Оптовые цены на бензин в России выросли по итогам рабочей недели c 30 апреля по 4 мая, при этом наиболее значительно изменилась цена на бензин "Регуляр-92", который подорожал на 1,501 тысячи рублей — до 49,07 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".

Средние по РФ цены оптового рынка для других сортов составили: на бензин "Нормаль-80" - 41,8 тысячи рублей за тонну (рост на 720 рублей), на "Премиум-95 " - 49,55 тысячи рублей за тонну (рост на 1,058 тысячи рублей), на летнее дизтопливо — 47,692 тысячи рублей за тонну (рост на 1,751 тысячи рублей).

На мелкооптовом рынке цена на "Нормаль-80" выросла на 1,421 тысячи рублей — до 48,117 тысячи рублей за тонну, на "Регуляр-92" - на 1,141 тысячи рублей, до 50,515 тысячи рублей за тонну, на "Премиум-95" - на 915 рублей, до 51,867 тысячи рублей за тонну. В рознице стоимость "Нормаль-80" повысилась на 16 копеек и составила 36,48 рубля за литр, на "Регуляр-92" - на 22 копейки, до 38,97 рубля за литр, на "Премиум-95" - на 22 копейки, до 41,8 рубля за литр.

Летнее дизтопливо подорожало на мелкооптовом рынке на 710 рублей — до 49,348 тысячи рублей за тонну. На бирже цена этого топлива выросла на 1,389 тысячи рублей — до 47,715 тысячи рублей за тонну, а розничная цена выросла на 23 копейки и составила 41,83 рубля за литр.

Оптовая цена авиакеросина повысилась на 793 рубля — до 42,65 тысячи рублей за тонну. На бирже он подорожал на 402 рубля— до 43,083 тысячи рублей за тонну. Цена авиакеросина в аэропортах упала на 111 рублей — до 52,328 тысячи рублей за тонну.

Оптовая цена топочного мазута повысилась на 479 рублей и составила 15,19 тысячи рублей за тонну. На бирже мазут подорожал на 525 рублей — до 15,155 тысячи рублей за тонну.

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Цены на бензин

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