FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Погрузка зерна на экспорт на сети РЖД в январе-апреле выросла на 73%


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Погрузка зерна на экспорт на сети железных дорог РЖД в январе-апреле 2018 года выросла на 73% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 6,3 миллиона тонн, сообщила компания в понедельник.

Погрузка зерна за данный период на сети РЖД увеличилась на 45,5% - до более 9,8 миллиона тонн. Лидерами по объемам погрузки зерна за стали Саратовская (907,6 тысячи тонн, рост в 2,8 раза), Курская (737,6 тысячи тонн, +32,5%), Тамбовская (698,6 тысячи тонн, +84,3%), Волгоградская (690 тысяч тонн, рост в 2,2 раза) области.

Кроме того, наиболее позитивная динамика погрузки по итогам января-апреля отмечена в таких урожайных регионах, как Новосибирская (рост в 3 раза, до 267,5 тысячи тонн), Самарская (рост в 2,7 раза, до 243,4 тысячи тонн), Пензенская (рост в 2,5 раза, до 351,1 тысячи тонн), Оренбургская (рост в 2,5 раза, до 385,5 тысячи тонн), Ульяновская (рост в 2,3 раза, до 111,5 тысячи тонн) области.

РЖД для привлечения дополнительных объемов грузов установило понижающий коэффициент 0,897 (скидка 10,3%) к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской, Курской, Липецкой, Пензенской, Самарской, Ульяновской и Курганской областей через российские порты в собственном подвижном составе и контейнерах.

Под действие скидки подпадает пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые грузы. Она будет действовать по 30 июня 2018 года включительно.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ