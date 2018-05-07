Погрузка зерна на экспорт на сети РЖД в январе-апреле выросла на 73%

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Погрузка зерна на экспорт на сети железных дорог РЖД в январе-апреле 2018 года выросла на 73% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 6,3 миллиона тонн, сообщила компания в понедельник.

Погрузка зерна за данный период на сети РЖД увеличилась на 45,5% - до более 9,8 миллиона тонн. Лидерами по объемам погрузки зерна за стали Саратовская (907,6 тысячи тонн, рост в 2,8 раза), Курская (737,6 тысячи тонн, +32,5%), Тамбовская (698,6 тысячи тонн, +84,3%), Волгоградская (690 тысяч тонн, рост в 2,2 раза) области.

Кроме того, наиболее позитивная динамика погрузки по итогам января-апреля отмечена в таких урожайных регионах, как Новосибирская (рост в 3 раза, до 267,5 тысячи тонн), Самарская (рост в 2,7 раза, до 243,4 тысячи тонн), Пензенская (рост в 2,5 раза, до 351,1 тысячи тонн), Оренбургская (рост в 2,5 раза, до 385,5 тысячи тонн), Ульяновская (рост в 2,3 раза, до 111,5 тысячи тонн) области.

РЖД для привлечения дополнительных объемов грузов установило понижающий коэффициент 0,897 (скидка 10,3%) к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской, Курской, Липецкой, Пензенской, Самарской, Ульяновской и Курганской областей через российские порты в собственном подвижном составе и контейнерах.

Под действие скидки подпадает пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые грузы. Она будет действовать по 30 июня 2018 года включительно.