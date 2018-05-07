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Вице-премьер Украины поручил подготовить предложения по санкциям для 12 издательств РФ


Компании / Потребительский рынок

КИЕВ, 7 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что поручил компетентным органам власти внести предложения по введению санкций против 12 российских издательств за печать "антиукраинских" книг.

Ранее Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины предложил кабинету министров страны ввести санкции против ряда российских издательств, которые распространяют издания якобы антиукраинского содержания.

"Реагируя на обращение общественности и Госкомтелерадио, подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12-ти российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины", - написал Кириленко в Twitter в понедельник.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

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Санкции против РФ

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