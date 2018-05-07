РАКИБ ожидает диалога отрасли с кабмином при появлении вице-премьера по цифровой экономике

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) надеется на конструктивный диалог крипто-отрасли и правительства после назначения Максима Акимова вице-премьером по вопросам развития цифровой экономики, заявил РИА Новости президент РАКИБ Юрий Припачкин.

Ранее в понедельник исполняющий обязанности председателя правительства РФ Дмитрий Медведев предложил назначить Акимова, ранее занимавшего пост первого заместителя руководителя аппарата кабмина РФ, вице-премьером. Акимов, по словам Медведева, может отвечать за вопросы развития транспорта, связи, цифровой экономики.

"Акимов не чужой человек в отрасли, и это внушает оптимизм. Надеемся на конструктивный диалог отрасли и правительства", - сказал Припачкин.

"Пока мы находим понимание только у законодателей, но надеемся, что назначение Акимова придаст новый импульс по созданию в России благоприятных условий для развития криптоэкономики с непосредственным участием представителей индустрии. В том числе с опорой на создание специальных территорий, которые позволят отработать законодательные и финансовые механизмы", - добавил он.