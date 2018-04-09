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Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в апреле выросли на 16,6%


Компании / Индустрия / Машиностроение / Транспорт / Потребительский рынок

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" AVAZ в России в апреле 2018 года выросли на 16,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 30,712 тысячи штук, говорится в сообщении компании.

"За первые четыре месяца 2018 года в России было реализовано 109,826 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 25,1% выше аналогичного результата в прошлом году. В апреле 2018 года продано 30,712 тысячи Lada, что на 16,6% больше, чем в апреле 2017 года", - сообщает "АвтоВАЗ" .

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