Comcast может перебить предложение Disney о покупке активов 21st Century Fox

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Американский кабельный оператор Comcast Corp зарезервировал 60 миллиардов долларов, чтобы купить активы американской телекомпании Руперта Мердока 21st Century Fox, что может помешать таким же планам The Walt Disney Company, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

В декабре Fox согласилась продать активы американской Disney за 52,4 миллиарда долларов. Теперь, по словам источников, Comcast предложит владельцам холдинга 60 миллиардов долларов наличными. К активам, которые планируют приобрести Comcast и Disney, относятся телестудия Twentieth Century Fox TV, киностудия и кабельные каналы.

Comcast, правда, еще не принял окончательное решение по поводу того, делать ли подобное предложение. В частности, это будет зависеть от того, заблокируют ли власти США сделку по приобретению американской телекоммуникационной компанией AT&T Inc. медиаконгломерата Time Warner из-за снижения конкуренции на рынке. Если сделка состоится, то Comcast сделает предложение Fox на покупку ее активов, пишет издание.

При этом в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Comcast Corp направил официальное уведомление Еврокомиссии о намерении купить британскую медиакомпанию Sky Plc. (включает телеканал Sky News). По данным агентства, официальное уведомление запускает процесс регулирования в Еврокомиссии, который необходимо завершить, так как на Sky также претендует как раз 21st Century Fox, уже владеющая 39% акций Sky.

Comcast Corp, основанная в 1963 году, является глобальной медиа- и технологической компанией. Имеет ряд дочерних предприятий: Comcast Cable, Comcast Spectacor, Comcast Ventures и NBC Universal.

Американская The Walt Disney Company была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Это одна из крупнейших компаний в США и один из мировых лидеров индустрии развлечений. Дочерняя структура The Walt Disney в России, "Уолт Дисней Компани СНГ", основана в 2006 году. В РФ и странах СНГ компания развивает производство и прокат кинофильмов, лицензирование потребительских товаров и ряд других направлений.