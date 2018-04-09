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Сооснователь UFG Чарльз Райан возглавил совет директоров "Магнита"


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Магнита" MGNT, одного из крупнейших российских ритейлеров, на заседании 4 мая принял решение избрать своим председателем одного из основателей UFG Чарльза Райана, говорится в сообщении "Магнита".

В свою очередь заместителем председателя совета был избран учредитель Foley Retail Consulting Пол Фоли.

Совет директоров "Магнита" был избран на внеочередном собрании акционеров, которое прошло 19 апреля. В совет вошли 7 человек, при этом и Райан, и Фоли выдвигались основателем ритейлера Сергеем Галицким (после продажи 29,1% акций "Магнита" группе ВТБ он владеет около 3% в компании).

Кроме Райана и Фоли, в совет директоров "Магнита" вошли руководитель управления потребительского сектора "ВТБ Капитала" Алексей Махнев и глава управления прямых инвестиций и специальных проектов "ВТБ Капитала" Тимоти Демченко, партнер Mazovia Capital Джеймс Симмонс, бывший финансовый директор и член исполнительного совета KPMG в СНГ Грегор Моват, экс-финдиректор "Магнита" Александр Присяжнюк.

"Магнит" - один из ведущих продуктовых ритейлеров России. Под управлением компании на конец марта находилось 16,625 тысячи магазинов. Выручка сети в 2017 году выросла на 6,4%, до 1,14 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 14,9% - до 91,78 миллиарда рублей. В марте группа ВТБ закрыла сделку по покупке 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого, предприниматель сохранил около 3% акций.

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