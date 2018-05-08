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Оборот торговли между РФ и Китаем в январе-марте вырос на 31%


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Оборот внешней торговли между Россией и Китаем в январе-марте 2018 года увеличился на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 24,121 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт из РФ в Китай составил 12,27 миллиарда долларов (рост на 37,1%), импорт в РФ из Китая - 11,8 миллиарда долларов (рост на 24,9%).

Доля Китая в общем обороте внешней торговли РФ в отчетном периоде выросла до 15,3% с 14,3% годом ранее.

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