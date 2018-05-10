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Россия стала крупнейшим кинорынком Европы, обогнав Францию


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. За прошедший 2017 год Россия заняла место крупнейшего кинорынка Европы, потеснив Францию. Об этом со ссылкой на последний отчет Европейской аудиовизуальной обсерватории пишет РБК.

Европейская аудиовизуальная обсерватория является общественной организацией и объединяет 41 государство. Помимо стран Евросоюза в нее вошли государства балканского полуострова, Турция, Марокко, Армения, Грузия и Россия.

Как следует из отчета, в прошлом году кинотеатры на территории России продали 212,2 млн билетов. Это на 2,8 млн больше, чем во Франции, которая в итоге заняла второе место. Количество проданных в России билетов за 2017 год выросло на 10% по отношению к 2016 году. Во Франции - напротив - сократилось на 1,7%.

Что касается кассовых сборов, то Россия по-прежнему значительно уступает странам Европы: если российский бокс-офис в 2017 году составил 53,3 млрд рублей, то в Великобритании этот показатель равен £1,3 млрд, что по среднегодовому курсу за 2017 год составляет 96,1 млрд рублей.

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