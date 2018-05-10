Walmart купит индийского онлайн-ритейлера Flipkart за $16 млрд

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Американская торговая розничная сеть Walmart приобретет контрольный пакет акций индийского онлайн-ритейлера Flipkart Group за 16 миллиардов долларов, сообщила Walmart.

"Walmart Inc. объявила о подписании окончательных соглашений, по условиям которых станет крупнейшим акционером Flipkart Group", - говорится в релизе американской компании.

Если сделку одобрят индийские регуляторы, Walmart заплатит примерно 16 миллиардов долларов за 77%-ную долю в Flipkart. Оставшиеся акции будут принадлежать ряду текущих акционеров, среди которых сооснователь Flipkart Бинни Бансал (Binny Bansal), китайская Tencent и американские Tiger Global Management и Microsoft MSFT.

Walmart также сообщила, что поддерживает стремление индийской компании провести листинг на бирже.

Walmart основан в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилл (штат Арканзас, США). В компании работают примерно 2,3 миллиона человек более чем в 11,7 тысячи магазинов, расположенных в 28 странах мира. Капитализация компании составляет около 260 миллиардов долларов.

Flipkart Group основана в 2007 году, работает в сфере электронной коммерции. Штаб-квартира компании находится в Бангалоре. Число зарегистрированных пользователей Flipkart составляет более 100 миллионов человек.