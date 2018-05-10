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РФ к 9 мая увеличила экспорт пшеницы на 44%


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Россия с начала 2017-2018 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2017 года) по 9 мая экспортировала 35,2 миллиона тонн пшеницы, что выше аналогичного уровня прошлого года на 44%, сообщает Минсельхоз в четверг.

"По оперативным данным ФТС России, на 9 мая, без учета экспорта в страны ЕАЭС, экспортировано порядка 45,3 миллиона тонн зерна, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого сезона (31,5 миллиона тонн). Экспорт пшеницы с начала сельхозсезона составил более 35,2 миллиона тонн, что на 44% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

Поставки ячменя за рубеж достигли 5 миллионов тонн (рост в два раза), кукурузы — 4,8 миллиона тонн (рост на 10%). Прочих культур была вывезена 301 тысяча тонн, что на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода.

Экспорт зерна в прошлом сезоне составил 35,474 миллиона тонн, включая 27,075 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз РФ ожидает, что экспорт зерна из России в текущем сельхозгоду составит порядка 53 миллиона тонн, поставки пшеницы — 40 миллионов тонн. По итогам сезона Россия, по прогнозу Международного совета по зерну, займет первое место в мире по экспорту пшеницы и второе — по поставкам зерна в целом.

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