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Медведев: Инструменты поддержки экспорта нужно усовершенствовать


Компании / Экономика / Потребительский рынок

ГОРКИ, 11 мая - ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по экономическим вопросам заявил о необходимости проанализировть эффективность мер по поддержке экспортноориентированных предприятий, усовершенствовать инструменты.

"Уже сейчас значительные меры поддержки экспортноориентированных производств предусмотрены по линии Минпромторга, отдельные механизмы работают в рамках Росэкспортцентра, включая, например, компенсацию затрат экспортеров", - напомнил премьер.

"Надо внимательно проанализировать их эффективность, какие из этих мер наиболее востребованы среди предприятий, каков экономический эффект от этих мер. И, опираясь на этот опыт, посмотреть, как можно усовершенствовать эти инструменты. При этом крайне важно уделить внимание тем отраслям, которые дадут максимальную отдачу", - сказал он.

Президент России Владимир Путин в понедельник поручил к 2024 году достичь экспорта несырьевых товаров из РФ в 250 миллиардов долларов в год, в том числе продукции АПК — в 45 миллиардов.

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