FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Дикси" выкупила около 23,7% акций у миноритариев в рамках оферты


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. "Дикси" выкупила около 23,7% акций у миноритариев в рамках обратного выкупа акций у несогласных с делистингом миноритариев, следует из материалов ритейлера.

Компания выкупила около 29,5 миллиона ценных бумаг 11 мая.

Акционеры "Дикси" в декабре 2017 года одобрили делистинг акций компании с Московской биржи и утвердили цену обратного выкупа акций у несогласных с этим миноритариев в 340 рублей за штуку. В частности, против делистинга голосовал крупнейший миноритарный акционер ритейлера - Prosperity (около 20% акций). В конце января "Дикси Юг" договорилась о выкупе акций ритейлера у Prosperity по 340 рублей за бумагу.

Первый магазин розничной сети "Дикси" был открыт в Москве в 1999 году. Контрольным пакетом акций группы "Дикси" владеет многопрофильный холдинг "Меркурий", подконтрольный бизнесмену Игорю Кесаеву. География деятельности группы распространяется на Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Уральский федеральные округа. Группа в 2017 году увеличила чистый убыток по МСФО в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом, до 6 миллиардов рублей.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ