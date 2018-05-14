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"Русагро" в I кв получила 209 млн руб прибыли по МСФО против убытка год назад


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в первом квартале 2018 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 209 миллионов рублей против убытка в размере 344 миллиона рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

Выручка "Русагро" в январе-марте уменьшилась на 18,7% - до 15,268 миллиарда рублей, скорректированная EBITDA - в 1,6 раза, до 1,715 миллиарда.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, а также является одним из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 70,7% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича, порядка 7% - гендиректору "Русагро" Максиму Басову. На казначейские акции приходится 1,6% выпущенных бумаг, free float составляет 20,7%.

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