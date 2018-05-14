Palesora снизила долю в "Аптечной сети 36,6" до нуля, у кипрской Paneario - 28%

МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Кипрская компания Palesora Limited в ноябре вышла из числа акционеров "Аптечной сети 36,6", другая кипрская компания Paneario получила 28%, сообщается в материалах "Аптечной сети 36,6".

Так, кипрская Palesora Limited снизила долю в "Аптечной сети 36,6" до 0% с 40%. При этом кипрская Paneario Holdings Limited - увеличила до 28% с 0%.

Обе транзакции датируются 29 ноября 2017 года, однако "Аптечная сеть" получила уведомление об этом лишь 11 мая. Соответствующие сообщения были опубликованы в понедельник. При этом в списке аффилированных лиц "Аптечной сети 36,6" на конец марта текущего года Palesora Ltd. по-прежнему указывается как владелец 45,02% акций компании.

В "Аптечной сети 36,6" не стали комментировать ситуацию.

Группа компаний "Аптечная сеть 36,6", основанная в 1991 году, занимается розничной торговлей товарами для красоты и здоровья. Ключевыми брендами группы являются аптеки "36,6", "Горздрав" и A.v.e.